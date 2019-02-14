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Üniversite kampüsünde kafa kafaya çarpıştılar

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Üniversite kampüsünde kafa kafaya çarpıştılar
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Gazimağusa’da bugün 15.00 sıralarında üniversite kampüsü içerisinde yaşanan kaza heyecanlı dakikalar yaşattı. DAÜ kampüsü içerisinde NC 405 salon araç ile JT 878 plakalı van aracın dörtyol üzerinde çarpışması sonucu kaza meydana gelen kazada yaralanan van araç sürücüsü kadın ambulans ile hastaneye kaldırılırken, diğer araçtakilere herhangi bir zarar olmadı. Araçlarda ciddi şekilde maddi hasar meydana gelirken,  polis olay ile ilgili soruşma başlattı. (MHA)

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