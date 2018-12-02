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Ünal Bedevi son yolculuğuna uğurlandı

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Ünal Bedevi son yolculuğuna uğurlandı
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Lefkoşa’nın tanınmış ve sevilen ailelerinden olan Bedevi ailesinin büyükannesi olan ve önceki gün hayata gözlerini yuman Ünal Bedevi dün gözyaşlarıyla defnedildi.

Lefkoşa Türk Lisesi emekli müdürlerinden ve Kıbrıs Türk Tarih Kurumu kurucu ve müdürlerinden olan Vergi Bedevi’nde de eşi olan ve uzun yıllar Türkiye İş Bankası’nda çalışarak müdür olarak emekli olan Ünal Bedevi dün Lefkoşa Kabristanlığı’nda İsmail Safa Cami’nde kılınan cenaze namazı sonrasında toprağa verildi.

Bedevi’yi son yolculuğuna aile yakınları ve sevenleri gözyaşları arasında uğurladı.

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