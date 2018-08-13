Umut taciri yakalandı

Yasadışı yollardan iki kişiyi Güney Kıbrıs’a geçirdiği tespit edilen Hüseyin Karabıyık tutuklandı

Evrim KAMALI

Yasadışı yollardan iki kişiyi Güney Kıbrıs’a geçirdiği tespit edilen zanlı Hüseyin Karabıyık tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Hüseyin Ergüleç, 25 Temmuz’da yasal olmayan yollarla güneye geçen ve 31 Temmuz’da kara sınır kapısında polise teslim olup, yargılanmak üzere cezaevine gönderilen zanlılar Bayram Tosun ve Bedreddin Tosun’un ifadeleriyle zanlı Hüseyin Karabıyık’ın aranan şahıs ilan edildiğini belirtti. Polis, zanlıların, kendilerini Hüseyin Karabıyık’ın güneye geçirdiğini itiraf ettiğini kaydetti. Polis memuru Hüseyin Ergüleç, zanlı Hüseyin Karabıyık’ın 11 Ağustos’ta Metehan Kara Sınır