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Ulukışla'daki yangın kontrol altına alındı

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Ulukışla'daki yangın kontrol altına alındı

Ulukışla’da, bugün öğleden sonra çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangın dolayısıyla Turunçlu-Aslanköy yolu halen kapalı. Lefkoşa-Gazimağusa anayolunda ise trafik sorunsuz devam ediyor.
Polis Basın Subaylığı’nın konuya ilişkin açıklaması şöyle:
“Bugün saat 14.45 sıralarında Ulukışla köyünün güney kısmında başlayan yangın Aslanköy'ün doğu kısmına kadar yayıldı. Lefkoşa- Gazimağusa Anayolunu karşıya geçen yangın Lefkoşa- Gazimağusa ana yolu üzerinde trafik akışının bir süre durmasına sebep oldu. Ancak araç geçişine yeniden izin verildi. Turunçlu - Aslanköy arasındaki yol ise halen trafiğe kapalı bulunuyor. Yangına polis itfaiye, sivil savunma ekipleri, belediyelere ait araçlar, çevre halkı, iş makineleri  ve traktörler ile müdahale ediliyor. Yangın şu an itibariyle kontrol altına alınmıştır.”

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