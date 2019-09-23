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Ulugün cinayetinde karar açıklandı

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Ulugün cinayetinde karar açıklandı
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Alsancak’ta 13 Mart 2018 tarihinde Memduh Ulugün’ü bıçaklayarak öldüren Mehmet ve Meryem Doğu çiftinin kararı bugün Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde açıklandı. Bir buçuk yıldır Merkezi Cezaevinde hükümsüz yargılanmayı bekleyen Doğu çifti Taammüden adam öldürmek, Adam öldürme ve kanunsuz bıçak taşıma suçlamaları getirilmişti. Kararı açıklayan Mahkeme Başkanı Nüvit Gazi Hacı sanıkların Ulugün’ü planlayarak öldürdüklerine bulgu yaptı. Meryem ve Mehmet Doğu aleyhindeki ceza 27 Eylülde açıklanacak. Kararın ardından Doğu çiftinin yakınları mahkemede olay çıkardı. Mahkemede çıkan tartışmada Kıdemli Savcı Egemen Metay’a saldıran yedi kişi tutuklandı.
 

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