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Ülkeye girer girmez yakalandı

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Sanal bet operasyonuyla ilgili iki yıldır aranan Fatih Eryılmaz, ülkeye giriş yaparken Ercan’da yakalandı

Ülkeye girer girmez yakalandı
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Evrim KAMALI

Sanal bet operasyonuyla ilgili 2 yıldır aranan Fatih Eryılmaz ülkeye giriş yaparken Ercan’da yakalandı. Zanlı dün mahkemeye çıkarıldı. 

Mali Suçlarla Mücadele Birimi’nde görevli polis çavuşu Yahya Suiçmez, 2017 tarihinde Girne’de bir işyerine düzenlenen operasyonda Milano isimli site üzerinden yasa dışı sanal bet oynatıldığını tespit ettiklerini söyledi. Polis, operasyon esnasında bilgisayarların açık olduğunu ve aktif bir şekilde sanal bet oynatıldığını tespit ettiklerini söyledi. Mesele ile ilgili söz konusu tarihte 5 kişi tutuklandığını kaydeden polis, soruşturma sonrası yakalanan şahısların teminatla serbest bırakıldığını ifade etti. Operasyonda ele geçirilen telefon ve bilgisayarlarla ilgili incelemelerin ise devam ettiğini belirtti. Polis, operasyon kapsamında Fatih Eryılmaz’ın da tespit edildiğini ve aranan şahıs ilan edildiğini belirtti. Polis, zanlının önceki gün Ercan Havaalanı’nda ülkeye giriş yaparken yakalandığını belirtti. Gözaltına alınan zanlının ifade verdiğini kaydeden polis, ifadesinin araştırılacağını açıkladı. Polis, soruşturma amaçlı zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Mahkeme talebi kabul etti.

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