Ülke genlinde birçok yol trafiğe kapatıldı

Aşırı yağışlar ülke genelinde olumsuzluklara yol açıyor
Güzelyurt- Kalkanlı Anayolunun ODTÜ Çemberi ile Lara Restoran arasında kalan bölümü su altında kaldığından bu yol trafiğe kapatıldı.
Kalecik kavşağı ile Tuzluca kavşağı arasında kalan yol trafik akışına kapatıldı .
Polis Basın Subaylığı, Lefkoşa - Girne Anayolunun Darboğaz Ciklos arasında ve Girne-Değirmenlik yolunda ( Dağyolu ) yoğun sis dolayısıyle görüş mesafesinin azaldığını bildirdi. Sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri uyarısında bulunuldu.