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Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
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Ülke genlinde birçok yol trafiğe kapatıldı

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Ülke genlinde birçok yol trafiğe kapatıldı
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Aşırı yağışlar ülke genelinde olumsuzluklara yol açıyor

Güzelyurt- Kalkanlı Anayolunun ODTÜ Çemberi ile Lara Restoran arasında kalan bölümü su altında kaldığından bu yol trafiğe kapatıldı.

Kalecik kavşağı ile Tuzluca kavşağı arasında kalan yol trafik akışına kapatıldı . 

Polis Basın Subaylığı, Lefkoşa - Girne Anayolunun Darboğaz Ciklos arasında ve Girne-Değirmenlik yolunda ( Dağyolu ) yoğun sis dolayısıyle görüş mesafesinin azaldığını bildirdi. Sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri uyarısında bulunuldu.

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