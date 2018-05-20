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UKÜ-Taşkent yolunda yürekler ağza geldi

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Haspolat - Taşkent arasında bu sabah meydana gelen kazada, su tankeri devrildi, sürücü 56 yaşındaki Ömer Bozkurt yaralandı.

UKÜ-Taşkent yolunda yürekler ağza geldi
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Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi ile Taşkent köyü arasındaki yolda saat 09.00 sıralarında meydana gelen tanker kazasında yürekler ağza geldi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, bu sabah 9.15 sıralarında Haspolat -Taşkent arasında bulunan Lefkoşa kuzey çevre yolunun yakınlardaki isimsiz toprak yol içerisinde, Ömer Bozkurt’un (E-56), yönetimindeki 01 PB 420 plakalı su tankeri ile, güneyden kuzeye doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu aracın yoldan çıkarak yaklaşık 13 metre derinliğindeki yamaca sağ yan kısmı üzerine devrildiği kaydedildi. 
Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Ömer Bozkurt Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Bu yolda geçtiğimiz günde yaşanan bir başka kazada ise salon araçta bulunan iki kişinin birinin ayağı kırılırken, diğerinin ise cigerinde kanama olmuştu.

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