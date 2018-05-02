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Ucuz atlattılar

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Ucuz atlattılar
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İskele yakınlarında sabah saatlerinde dikkatsizlik sonucu yaşanan kazada bir aracın ön tekerleği koparken, iki araç sürücüsü hafif şekilde yaralanması yüreklere su serpti.

Polisten verilen bilgiye göre kaza, saat 09.45 sıralarında İskele – Ercan anayolunun İskele Kavşağı yakınlarında 28 yaşındaki Ozan Yahşi yönetimindeki PB 972 plakalı araçla Ercan istikametine doğru seyrettiği sırada önünde seyretmekte olan ve yolun sağında bulunan Hakansoy Petrol’e dönüşe geçen Mustafa Teber yönetimindeki HM 943 plakalı aracı geçmeye çalıştığı sırada dikkatsizliği sonucunda sağ yan kısmına çarpmasıyla yaşandı.

Kaza sonucunda HM 943 plakalı aracın ön sağ tekerleği koparak savrulurken, her iki araçta önemli hasar meydana geldi.  İki araç sürücüsü de hafif şekilde yaralı olarak kaldırıldıkları hastanede ilk yardım tedavilerinin ardından taburcu edildiler.

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