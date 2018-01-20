Ucuz atlattılar

Mağusa – Lefkoşa anayolunun İnönü Kavşağı’nda akşamüzeri dikkatsizlik sonucu meydana gelen kazada üç kişi hafif yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre, kaza Mağusa – Lefkoşa anayolunun İnönü Kavşağı’nda, saat 17:00 sıralarında, 27 yaşındaki Mehmet Ali İyigün, yönetimindeki MU 510 Z plakalı araç ile Nergisli istikametinden gelip, anayol üzerinde seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce İnönü kavşağına doğru geçmeye çalıştığı sırada yaşandı. Aracıyla İnönü kavşağına geçmek isteyen , Mehmet Ali İyigün o esnada Gazimağusa -Lefkoşa Anayolu üzerinde, Lefkoşa istikametine doğru seyreden 24 yaşındaki Çağatay Çakmak yönetimindeki PM 648 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştılar.

Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan her iki araç sürücüsü ile PM 648 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 21 yaşındaki Merve Ünal kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavileri hâlen sürüyor.