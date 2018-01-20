banner107
banner69
15 0
Hamitköy Barajı’nda yarışacaklar
Hamitköy Barajı’nda yarışacaklar
50 0
 
14 0
8 0
Oktay Çocuk rallici oldu
Oktay Çocuk rallici oldu
55 0
131 0
Doğu’da Aktaş -İnanç takası
Doğu’da Aktaş -İnanç takası
168 0
banner82

Ucuz atlattılar

banner27

Ucuz atlattılar
banner137

Mağusa – Lefkoşa anayolunun İnönü Kavşağı’nda akşamüzeri dikkatsizlik sonucu meydana gelen kazada üç kişi hafif yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre, kaza Mağusa – Lefkoşa anayolunun İnönü Kavşağı’nda, saat 17:00 sıralarında, 27 yaşındaki Mehmet Ali İyigün, yönetimindeki MU 510 Z plakalı araç ile Nergisli istikametinden gelip, anayol üzerinde seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce İnönü kavşağına doğru geçmeye çalıştığı sırada yaşandı.  Aracıyla İnönü kavşağına geçmek isteyen , Mehmet Ali İyigün o esnada Gazimağusa -Lefkoşa Anayolu üzerinde, Lefkoşa istikametine doğru seyreden 24 yaşındaki Çağatay Çakmak yönetimindeki PM 648 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştılar.

Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan her iki araç sürücüsü ile PM 648 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 21 yaşındaki Merve Ünal  kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavileri hâlen sürüyor.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.