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Ucuz atlatıldı

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Lefkoşa'da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazası korkuttu

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Ucuz atlatıldı
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Göçmenköy’de bulunan trafik ışıkları yakınında meydana gelen trafik kazasında, yürekler ağza gelirken yaralanan olmaması sevindirdi.

Lefkoşa'dan Gönyeli'ye doğru seyreden 30 yaşındaki Ersin Büyükdemir yönetimindeki HG 731 plakalı araç, direksiyon hakimiyetini kaybederek önce yolun sağındaki orta refüje çarptı. Büyükdemir’in kullandığı araç, çarpmanın etkisiyle takla atarak, diğer şeritte Cezaevi ışıklarında duran 79 yaşındaki Osman Şöföroğlu yönetimindeki HD 622 plakalı araca çarparak durabildi.

Çarpışma sonucu yaralanma olmaması sevindirirken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

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