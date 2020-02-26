Ucuz atlatıldı

Lefkoşa'da Hamitköy çemberi yakınlarında yolu yaya olarak karşıdan karşıya geçmeye çalışan Sedat Aslan, aracın çarpması sonucu yaralandı

Murat ASLAN

Lefkoşa’nın en işlek caddelerinden olan Dr. Küçük Bulvarı’nın Hamitköy trafik ışıkları yakınında dün sabah saatlerinde meydana gelen kazada Sedat Aslan ismindeki yaya yaralandı.

Dün saat 08.00 sıralarında, Lefkoşa'da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, Hasan Çelik, yönetimindeki EE 344 plakalı araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada Hamitköy çemberi yakınlarına geldiği zaman o esnada yolun sağından soluna doğru yaya olarak geçmeye çalışan 29 yaşındaki Sedat Aslan'a çarptı.

Kaza sonucu yaralanan yaya kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı.