Ucuz atlatıldı

Gazimağusa-Lefkoşa Anayolu Mutluyaka – Tantura Kavşağı arasında dün saat 07.30 sıralarında trafik kazası meydana geldi.

25 yaşındaki Shammah Matirangarira Matanga yönetimindeki PR 442 plakalı salon araç ile sağ şerit içerisinden Lefkoşa istikametine doğru seyrederken önündeki araçları salimen durabilecek bir mesafeden takip etmeyip dikkatsizliği sonucu, o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden 21 yaşındaki Ayşe Gülnur Bozkurt yönetimindeki ZNK 210 plakalı salon aracın arka kısmına ön kısmı ile çarptı.

Çarpmadan etkisi ile öne doğru savrulan ZNK 210 plakalı salon araç yine o esnada önünde seyreden sürücüsü meçhul PS 592 plakalı salon aracın arka kısmına ön kısmı ile çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı.