Üçüncü kattan düşen öğrenci ağır yaralandı

Küçükkaymaklı Ismail Beyoğlu Caddesi üzerinde, Ahmet Öncel Oraç Apartmanında sakin Zimbabwe uyruklu öğrenci üçüncü kattaki odasının kapısının kilitli kalması sonucunda balkondan geçiş yapmak isterken dengesi kaybederek düşürek ağır yaralandı.
Polisten verilen bilgiye göre bugün saat 14:30 sıralarında, Lefkoşa - Küçükkaymaklı Ismail Beyoğlu Caddesi üzerinde, Ahmet Öncel Oraç Apartmanında sakin Zimbabwe uyruklu 23 yaşındaki Donovan GORERAZA üçüncü katta bulunan odasının kapısı kilitli kaldığından dolayı balkondan pencereye geçmeye çalıştığı esnada dengesini kaybederek üçüncü kattan düşerek ağır sekilde yaralandı. Adı edilen kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.