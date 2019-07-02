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Uçak düştü sandık

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Taşkent’teki olayın en yakın görgü tanıklarından Mustafa Kaşifoğulları, “Gökyüzünde sarı bir şey gördüm. Yere çarptıktan sonra patlama oldu. Uçak ya da helikopter düştü sandım. Evler sallandı. Yangın başladı” dedi

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Uçak düştü sandık
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Taşkent’te önceki akşam meydana gelen olayın en yakın görgü tanıklarında biri olan Kaşifoğulları ailesi, düşenin uçak ya da helikopter olduğunu düşündü.

TAĶ’a konuşan 71 yaşındaki Mustafa Kaşifoğulları, “Gökyüzünde sarı bir şey gördüm. Öncesinde gürültüsü geldi.  Cismin yere vurmasıyla duman çıktı. Uçak ya da helikopter düştü sandım. Yere çarptıktan sonra bir iki dakika içinde patlama oldu… Evler sallandı. Yangın başladı” dedi. 

Mustafa Kaşifoğulları’nın 43 yaşındaki kızı Yıldız Kaşifoğulları olayı şu sözlerle aktardı:

“Önce damda bir sarsıntı hissettik. Sonrasında bir gürültü koptu. Babam 'Koşun da tepeye bir şey düştü' dedi. Ardından yangın çıktı. İtfaiyeyi ilk biz aradık. Komşuları da uyardık.”

Kaşifoğulları ailesi, bir facianın eşiğinden dönüldüğünü belirterek, “Allah herkesi korudu” dedi.

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