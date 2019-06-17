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Üç yıldır ülkede kaçak yaşıyordu!

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Üç yıldır ülkede kaçak yaşıyordu!
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Evrim KAMALI

KKTC’de kaçak olarak kalan Pakistan uyruklu zanlı Salman Khan, tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili olarak yeminli şahadet veren polis memuru Süleyman Açıkada, olguları aktardı. Polis, 15 Haziran’da zanlının pasaportu kontrol edildiğinde 18 Eylül 2016 tarihinden beri KKTC’de izinsiz ikamet ettiğinin belirlendiğini mahkemeye aktardı. Polis, alınması gereken ifadeler olduğunu belirterek, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için üç gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Özge Uğraşın, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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