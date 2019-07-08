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Üç yerde yangın çıktı

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Üç yerde yangın çıktı
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Dikmen - Taşkent anayolu taşocakları mevkisinin girişinde, Güzelyurt'ta eski Akdeniz yolu üzerinde Biren Tarım arkasındaki arazide ve Güzelyurt - Kalkanlı Anayolu üzerindeki Cypruvex portakal paketleme tesisi arkasındaki arazide yangın çıktı. Yangınlar itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Polis Basın Subaylığı açıklamasına göre, Dikmen - Taşkent anayolu taşocakları mevkisinin girişindeki yangın saat 11:30 sıralarında başladı. Henüz çıkış nedeni tespit edilemeyen yangın sonucu; Mustafa Altınar'a ait 4 dönüm biçilmemiş arpa, Saffet Gülakdeniz'e ait 9,5 dönüm biçilmemiş buğday, Murat Şair'e ait 1 dönüm biçilmemiş arpa, Yetkin Sancak'a ait 20 adet kare balya, makilik alan ve 8 adet alıç ağacı yanarak hasar gördü.

Saat 14:30 sıralarında Güzelyurt'ta eski Akdeniz yolu üzerinde Biren Tarım arkasındaki arazide çıkan yangında, toplam 10 dönümlük bakımsız narenciye bahçesi içerisinde bulunan kuru otların yanı sıra 2 dönüm anız ve kalmışlık alan yandı.

Saat 15.00 sıralarında Güzelyurt - Kalkanlı Anayolu üzerindeki Cypruvex portakal paketleme tesisi arkasındaki 100 dönümlük arazide meydana gelen yangında ise, kuru otlar ile, 5 ayrı yığın halde bulunan portakal posaları ve Ali Burat'a ait 3 arı kovanı yanarak zarar gördü.

Yangınlarla ilgili soruşturmalar devam ediyor.

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