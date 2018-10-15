Üç Rum konfeksiyon mağazasından hırsızlık yaptı

Lefkoşa’da faaliyet gösteren New Balance isimli konfeksiyon mağzasından 1 adet New Balance marka gri renk süveter,1adet beyaz renk tişört alıp koşarak kaçan zanlılar Emilianos Panayi, NikolasKyprianou, ve Pavlos Melakis’den Emilianos Panayi tespit edilerek tutuklandı

(Kamalı Haber)

Lefkoşa’da Mehmet Akif Caddesi üzerinde faaliyet gösteren New Balance isimli konfeksiyon mağzasına müşteri olarak giren 3 kişi kıyafet çalıp koşarak kaçmıştır. Olay yerine polisin gelmesi ve kamera görüntülerinin incelkenmesi üzerine zanlı Emilianos Panayi’nin tespit edilerek tutuklanmıştır. Tutuklanan zanlı dün lefkoşada mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Havva Yorgancı olayla ilgili bulguları aktardı. Yorgancı huzurda bulunan zanlı Emilianos Panayi’nin 13 Ekim 2018 tarihinde saat 18.00 raddelerinde Mehmet Akif Caddesi üzerinde bulunan New Balence isimli spor giyim mağazası içerisinde yanındaki arkadaşları NikolasKyprianou, Pavlos Melakis ile beraber mağaza içerisinden 1 adet New Balance marka gri renk süveter,1adet beyaz renk tişört alıp koşarak kaçtıklarını söyledi. Polis olayın bilgilerine gelmesi üzerine olay yerine gelen polis ekplerinin kamera görüntülerinden zanlıların eşkalini tespit ettiğini ve bölgede geç çaplı arama başlattıklarını mahkemeye aktardı. Polis memuru Havva Yorgancı huzurda bulunan zanlı Emilianos Panayi’nin devriye gezen polis ekipleri tarafından yakalandığını ancak birlikte olduğu arkadaşları NikolasKyprianou, Pavlos Melakis’in henüz tespit edilemediğini belirtti. Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın devam ettiğini aranan 2 kişi bulunduğunu ayrıca zanlının ifadesinin teyit tekzip edileceğini belirterek soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.