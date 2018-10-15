banner107
Hamitköy farka koştu
Hamitköy farka koştu
357 0
Mağusa’nın şakası yok
Mağusa’nın şakası yok
375 0
Kırmızı halıda güzeller geçidi
Kırmızı halıda güzeller geçidi
62 0
Liderimiz anısına dev organizasyon başladı
Liderimiz anısına dev organizasyon başladı
65 0
TUFAD Şeherde ll. cumartesi Lefkeliler Hanında
TUFAD Şeherde ll. cumartesi Lefkeliler Hanında
80 0
Miniklere hayvan sevgisi aşılandı
Miniklere hayvan sevgisi aşılandı
45 0
Deplasman takımlarının haftası
Deplasman takımlarının haftası
126 0
Azat - Joseph AŞ, Baf'ı uçurdu
Azat - Joseph AŞ, Baf'ı uçurdu
362 0
banner82
banner147

Üç Rum konfeksiyon mağazasından hırsızlık yaptı

banner27

Lefkoşa’da faaliyet gösteren New Balance isimli konfeksiyon mağzasından 1 adet New Balance marka gri renk süveter,1adet beyaz renk tişört alıp koşarak kaçan zanlılar Emilianos Panayi, NikolasKyprianou, ve Pavlos Melakis’den Emilianos Panayi tespit edilerek tutuklandı

Üç Rum konfeksiyon mağazasından hırsızlık yaptı
banner192

 

(Kamalı Haber)

Lefkoşa’da Mehmet Akif Caddesi üzerinde faaliyet gösteren New Balance isimli konfeksiyon mağzasına müşteri olarak  giren 3 kişi kıyafet çalıp koşarak kaçmıştır. Olay yerine polisin gelmesi ve kamera görüntülerinin incelkenmesi üzerine zanlı Emilianos Panayi’nin tespit edilerek tutuklanmıştır. Tutuklanan zanlı dün lefkoşada mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Havva Yorgancı olayla ilgili bulguları aktardı. Yorgancı huzurda bulunan zanlı Emilianos Panayi’nin 13 Ekim 2018 tarihinde saat 18.00 raddelerinde Mehmet Akif Caddesi üzerinde bulunan New Balence isimli spor giyim mağazası içerisinde yanındaki arkadaşları NikolasKyprianou, Pavlos Melakis ile beraber mağaza içerisinden 1 adet New Balance marka gri renk süveter,1adet beyaz renk tişört alıp koşarak kaçtıklarını söyledi. Polis olayın bilgilerine gelmesi üzerine olay yerine gelen polis ekplerinin kamera görüntülerinden zanlıların eşkalini tespit ettiğini ve bölgede geç çaplı arama başlattıklarını mahkemeye aktardı. Polis memuru Havva Yorgancı huzurda bulunan zanlı Emilianos Panayi’nin devriye gezen polis ekipleri tarafından yakalandığını ancak birlikte olduğu arkadaşları NikolasKyprianou, Pavlos Melakis’in henüz tespit edilemediğini belirtti. Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın devam ettiğini aranan 2 kişi bulunduğunu ayrıca zanlının ifadesinin teyit tekzip edileceğini belirterek soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

                                                                                   

 

banner194
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.