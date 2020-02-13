Üç kuzu ve bir koyun çaldılar

Hamitköy' de Elif Hacet Uçar’a ait mandıra içerisinde bulunan üç adet kuzu ve bir adet koyunu çalan İbrahim Şeytan ve Mehmet Kılınç tutuklandı

Evrim KAMALI

Hamitköy’de kuzu ve koyun çalan zanlılar İbrahim Şeytan ve Mehmet Kılınç tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Aygün Karagil, olguları aktardı. Polis, 9 Şubat 2020 tarihleri 20.00 raddelerinde Lefkoşa Hamitköy' de aynı yerde sakin Elif Hacet Uçar’a ait mandıra içerisinde bulunan 3 adet kuzu ve 1 adet koyunu Hamitköy'de sakinler İbrahim Şeytan ve Mehmet Kılınç tarafından sirkat edildiğini belirtti. Polis, zanlıların yapılan soruşturma sonucu

tutuklandıklarını ve gönüllü ifade verdiklerini söyledi. Polis, hayvanların Güzelyurt’da tespit edildiğini ancak halen birinin arandığını belirtti. Polis, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların iki gün tutuklu kalmasını talep etti.Zanlı İbrahim Şeytan, aranan hayvanı arabaya koyarken kaçtığını söyledi ve özür diledi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç TemaySağer, zanlıların iki gün tutuklu kalmasına emir verdi