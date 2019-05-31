Üç gence çarptıktan sonra kaçmak istedi

Girne’de dün sabaha yakın alkollü araç sürücüsünün çarptığı üç genç yaralandı. Olaydan sonra kaçmak isteyen sürücü polis tarafından yakalandı

Murat ASLAN

Girne’de dün sabaha yakın meydana gelen trafik kazasında aracın çarptığı 3 yaya yaralandı.

Kaza saat 02:30 sıralarında, Girne’de Semih Sancar Caddesi üzerinde meydana geldi.

32 yaşındaki Ahmet Çekenoğlu, yönetimindeki LV 014 plakalı araç ile batı istikametine doğru 140 promil alkollü içki tesiri altında seyrettiği bir sırada, cadde üzerinde bulunan hirondel çemberine geldiğinde aşırı sürat ve dikkatsizce çembere giriş yapıp tekrar Semih Sancar Caddesine dönüş yaptığı esnada direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun kuzey kısmından dışarıya çıkarak kaldırım korkuluklarına çarptıktan sonra korkulukların arka kısmında kaldırım üzerinde doğu istikametine doğru yaya olarak yürümekte olan18 yaşındaki Berke Can Özbek, 24 yaşındaki Mesut Kaya ve 19 yaşındaki Betül Uzun’a çarptı.

Kazadan sonra olay yerinden kaçan sürücü, üç gence bir kez daha çarptı ve ardından aracını ileri sokağa sürdü. Olay yerinden 150 metre ileride bir apartman boşluğuna park eden sürücü, bir süre sonra yaya olarak kaza yerine gidip bakmak isteyince oradaki polisleri gördü.

Polisi görünce koşarak kaçmaya çalışan sürücü hemen yakalandı.

Kaza sonucu yaralanan Berke Can Özbek, Mesut Kaya ve Betül Uzun Kaldırıldıkları Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından Berke Can Özbek Ve Mesut Kaya Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde müşahede altına alınırlarken, kazada ağır yaralan Betül Uzun, Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine ardından da Yakın Doğu Hastanesine sevk edilerek yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

