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Üç genç uyuşturucu ile yakalandı

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Lefkoşa’da 18, 19 ve 21 yaşlarındaki üç genç, otobüs terminalinde uyuşturucu ile yakalandılar

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Üç genç uyuşturucu ile yakalandı
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Evrim KAMALI

Lefkoşa otobüs terminalinde şüpheli görülen 21 yaşındaki Mehmet Mercan, 19 yaşındaki Ahmet Melik  Aydoğdu ve 18 yaşındaki Şeref Oran’ın üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde bulundu. Üç genç tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Murat Döşenci olayla ilgili bulguları aktardı. Döşenci, Lefkoşa’da 25 Mayıs 2019 tarihinde, saat 22.30 raddelerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü'nde görevli bir polis ekibi tarafından Lefkoşa Otobüs Terminali içerisinde şüpheli görülen Zanlıların üzerlerinde ve eşyalarında yapılan aramada zanlı Ahmet Melik Aydoğdu’nun tasarrufunda yaklaşık 1.5 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve zanlı Şeref Oran’ın tasarrufunda yaklaşık 10 miligram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın henüz yeni olduğunu vermiş oldukları ifadelerin teyit tekzip edilmesi gerektiğini söyleyerek ilk etapta soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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