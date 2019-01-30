Üç araç çarpıştı: Beş yaralı

Korkuteli- Dörtyol mevkiinde üç aracın çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazasında beş kişi yaralandı

Murat ASLAN

Gazimağusa - Lefkoşa anayolu üzerinde, Korkuteli- Dörtyol mevkiinde üç aracın çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazasında beş kişi yaralandı.

Kaza dün saat 15.30 sıralarında meydana geldi.

63 yaşındaki Kudret Natik, yönetimindeki KS 584 plakalı araç ile Lefkoşa istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada sol şerit içerisinde önünde aynı istikamete doğru seyreden 63 yaşındaki Erkan Gökçekuş yönetimindeki PU 607 plakalı aracın arka kısmına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle PU 607 plakalı araç, yolun solundan çıkarak tarla içerisinde dururken, yine çarpmanın etkisiyle kontrolsüz bir şekilde savrulan KS 584 plakalı araç da önünde sağ şeritte aynı istikamete doğru seyreden 34 yaşındaki

Yavuz Aydın yönetimindeki ER 894 plakalı araca çarptı.

Çarpışma sonrası her iki araç da refüj içerisinden karşı seride geçip ER 894 plakalı araç yol içinde, KS 584 plakalı araç ise yolun sağından çıkarak tarla içerisinde durabildi.

Kaza sonucu yaralanan PU 607 plakalı araç sürücüsü Erkan Gökçekuş ile aynı araçta yolcu olarak bulunan 38 yaşındaki Lemi Evliya ve 63 yaşındaki Kadir Cantaş, KS 584 plakalı araç sürücüsü Kudret Natık ve aynı araçta yolcu olarak bulunan 54 yaşındaki Mahmut Saymaz kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından müşahede altına alınırlarken, Lemi Evliya kaburga kemiklerinde kırık teşhisi ile Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edildi.