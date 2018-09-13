U dönüşü, kaza getirdi

Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda hatalı U dönüşü yapmaya çalışan jeep araç sürücüsü kazaya neden oldu. Üç aracın karıştığı kazada bir kişi yaralandı

Murat ASLAN Lefkoşa’nın en işlek caddelerinden olan Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde sabah saatlerinde hatalı U dönüşü yapmaya çalışan jeep araç sürücüsü, azaya neden oldu. Üç aracın karıştığı kazada jeep araç sürücüsü yaralandı. Kaza saat 10:30 sıralarında, Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde meydana geldi. 18 yaşındaki Erol Mehmet Şah, yönetimindeki JF 300 plakalı jeep araç ile doğu istikametinden batı istikametine doğru seyrettiği sırada, Tofaş trafik ışıklarına geldiği zaman trafik levha ve işaretlerine riayet etmeden U dönüşü yapması sonucu, o esnada bulvar üzerinde doğu istikametine doğru seyreden 22 yaşındaki Ömer Sarı yönetimindeki GD 783 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kontrolsüz bir şekilde savrulan JF 300 plakalı araç, refüj üzerine çıkıp çelik bariyerlere çarptıktan sonra, yine bulvar üzerinde batı istikametine doğru seyreden 83 yaşındaki Birol Uludağ yönetimindeki KM 698 plakalı araca çarpıp tavanı üzerine devrildi. Kaza sonucu yaralanan JF 300 plakalı araç sürücüsü Erol Mehmet Şah kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kaza sonrasında kazaya karışan araçların trafik akışını engellemesi nedeniyle yaklaşık bir saat kadar trafik sıkışıklığı yaşandı.