Turunçlu Kavşağı'ndaki kazada 2 kişi yaralandı

Lefkoşa - Gazimağusa Anayolu üzerinde Turunçlu Kavşağı yakınlarında yaşanan kazada biri ağır iki kişi yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre, kaza saat 17:45 sıralarında, Lefkoşa - Gazimağusa Anayolu üzerinde, 40 yaşındaki İrfan Ozan, yönetimindeki FD 087 plakalı araç ile Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada Turunçlu civarında 100. Yıl ormanı yakınlarına geldiği zaman önünde aynı istikamete doğru seyreden askeri aracın arka kısmına çarpmasıyla meydana geldi.

Kaza sonucu yaralanan FD 087 plakalı araç sürücüsü İrfan Ozan Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırılırken, aynı araçta yolcu olarak bulunan 63 yaşındaki Fahriye Ozan, Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılmış olup, tedavileri halen sürüyor.