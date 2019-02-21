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Türkmenistanlı çalışanlar, LC Waikiki’nin deposunu boşalttı

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Lefkoşa Dereboyu’ndaki LC Waikiki mağazasında çalışan iki Türkmenistanlı’nın, işyerinin deposundan dört bin adet konfeksiyon malzemelerini gizlice dışarıya çıkarıp hırsızlık yaptıkları tespit edildi

Türkmenistanlı çalışanlar, LC Waikiki’nin deposunu boşalttı
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Evrim KAMALI

Lefkoşa’da LC Waikiki isimli mağazada çalışan iki Türkmenistan vatandaşı, iki yıllık süreçte 4 bin 100 parça kıyafet ve ayakkabı çaldığı gerekçesiyle tutuklandı. Zanlılarla ayni evde ikamet eden kadın zanlı Z.G’de hırsızlık mal kabulü suçuyla tutuklandı. Üç zanlı da dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili olarak yeminli şahadet veren polis memuru Gülen Bulut, 2018 ile 2019 tarihleri arasında Lefkoşa’da Mehmet Akif Caddesi’nde faaliyet göstermekte olan LC Waikiki isimli mağazada müstahdem olarak çalışan zanlılar C.T ve N.A’nın işyerinin depo kısmında bulunan takribi 4 bin 100 adet muhtelif konfeksiyon malzemelerini gizlice depodan dışarıya çıkarıp, sirkat ettiklerini anlattı.Bulut, aynı gün zanlıların evinin mahkeme emri gereği arandığını ve sirkat edilen ayakkabılar ve giyim eşyalarının bir kısmının bulunarak, emare alındığını kaydetti. Bulut, zanlı C.T’nin gönüllü ifade verip suçunu kabul ettiğini söyledi. Bulut, ayni evde sakin zanlı Z.G’nin çalıntı olduğunu bildiği kıyafetleri almakla methaldar olduğunu belirtti. Tahkikatın devam ettiğini söyleyen Bulut, zanlıların iki gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının iki gün tutuklu kalmasına emir verdi. 

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