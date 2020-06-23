Türkeli Kavşağı'ndaki kaza ucuz atlatıldı

Lefkoşa-Güzelyurt anayolunun Türkeli kavşağında meydana gelen zincirleme kazada üç kişinin yaralandığı bildirildi.

Polisten verilen bilgiye göre kaza saat 13.30 sıralarında, Lefkoşa – Güzelyurt anayolunun 7 – 8. kilometreleri arasında 35 yaşındaki Yusuf UYAN, yönetimindeki RA 996 plakalı pick up araç ile Lefkoşa istikametine seyrettiği sırada, o esnada önünde ayni istikamete doğru seyreden ve arızalı olduğu için 70 yaşındaki Muhsin ELDEM yönetimindeki FF 634 plakalı araç tarafından çekilmekte olan GT 374 plakalı araca çarpmasıyla yaşandı.. Çarpmanın etkisiyle ileri doğru savrulan GT 374 plakalı araç ise kendisini çekmekte olan FF 634 plakalı araca çarptı.

Çarpma sonrası FF 634 plakalı araç takla atarak tavanı üzerinde durdu.

Kaza sonucu yaralanan RA 996 plakalı araç sürücüsü Yusuf UYAN, FF 634 plakalı araç sürücüsü Muhsin ELDEM ve GT 374 plakalı araç sürücüsü Cenk SERENGİL (E-55) kaldırıldıkları Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerini müteakip müşahede altına alınmışlardır. Soruşturma devam etmektedir.