Türk ve Rum gençlerin işbirliği, soygunu aydınlattı

Pile’de Rum gencin 30 bin Euro değerindeki aracını çalarak kuzeye kaçıran üç Kıbrıslı Türk’ün bulunmasında Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum gençlerin internet üzerinden sağladığı iş birliği etkili oldu

Pile’de önceki gün yaşanan araba hırsızlığı ve darp olayının aydınlatılmasında Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum gençlerin internet üzerinden sağladığı iş birliğinin etkili olduğu haber verildi.

Güney’de yayımlanan Haravgi’nin haberine göre Mitsubishi marka aracını satmak için sosyal medyadaki motor sporları grubunda anlaşan Rum alıcılar ile buluşmak üzere Pile’de alıcı konumundaki kişi ve iki arkadaşı tarafından darp edilerek aracı çalındı.

Bu haberin, sosyal medyadaki grupta yayınlanmasının ardından grup üyesi Kıbrıslı Türk gençlerin kendi aralarında ve KKTC polisi ile iş birliği yaparak çalınan aracın ve faillerin saptanmasını sağladığı belirtildi. Darp edilen Rum’un kardeşi yine sosyal medyadaki gruptan, olayın aydınlatılmasında katkısı olanlara teşekkür mesajı yayımladı.

Öte yandan Rum gencin 30 bin Euro değerindeki aracını çalarak kuzeye kaçan 3 Kıbrıslı Türk’ün; biber gazı kullandığı ve bıçak çektiği bildirildi.

Mitsubishi marka aracını 30 bin Euro’ya internet üzerinden satışa çıkaran Kıbrıslı Rum Alexandre Georgios, 3 Kıbrıslı Türk’ün tuzağına düşürüldü.

Alıcı olduklarını belirterek 24 yaşındaki Rum gencinin Pile ile Beyarmudu arasındaki İngiliz üssüne gelmesini sağlayan Cemal Kanioğlu, Yasin Süygün ve Harun Özer’in şiddet yoluyla araca el koyup, kuzeye kaçtığı bildirildi.

Kıbrıslı Rum’un aracına el koymak için biber gazı kullanan 3 Kıbrıslı Türk’ün, bıçak çekerek korku vermesi, olayın ciddiyetini daha da artırdı.

KKTC polisi, alınan ihbar sonrasında 3 kişiyi tutuklarken, Georgios’a ait aracın Kurudere köyünde bir sitenin önünde tespit edilerek emare alındığı kaydedildi. Biber gazı sıkıp, bıçak çektiler Zanlılar önceki gün Mağusa’da mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede şahadet veren Polis çavuşu Ali Bulut, zanlıların, 14 Ocak 2020 tarihinde, saat 18.30’da, Pile ile Beyarmudu arasındaki yol üzerinde, arabasını satın alma bahanesi ile bölgeye çağırdıkları Kıbrıslı Rum Alexandre Georgios’a önce biber gazı sıktıklarını, daha sonra bıçak çekerek korkuttuktan sonra, 30 bin Euro değerindeki Mitsubishi marka aracını gasp ettiklerini söyledi. Polis, zanlıların olaydan sonra KKTC’ye geri döndüklerini ifade etti. Olayın polise 15 Ocak 2020 tarihinde bildirildiğini aktaran Bulut, zanlıların tespit edilerek gözaltına alındığını, aracın ise Kurudere’de bir site önünde bulunduğunu kaydetti. Bulut, soruşturmanın yeni başladığını bildirerek, mahkemeden süre talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, soruşturmanın yeni başladığına dikkat çekerek, zanlıların, bir gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.





