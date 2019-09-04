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Turist minübüsü süt taşıyıcısına arkadan çarptı

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Turist minübüsü süt taşıyıcısına arkadan çarptı
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Ercan - Iskele Anayolu üzerinde Cihangir yakınlarında süt fabrikasına dönüşe geçen süt aracına arkadan çarpan araç yürekleri ağza getirirken yaralanan olmaması sevindirdi.

Polisten verilen bilgiye göre kaza bugün saat 09:00 sıralarında, Ercan - Iskele Anayolu üzerinde, 19 yaşındaki Ahmet Bal, yönetimindeki TGV 040 plakalı araç ile Ercan istikametıne doğru dikkatsizce seyrettiği sırada, önünde aynı istikamete doğru seyreden ve gidişine göre yolun solunda bulunan Gülgün Süt fabrikasına dönüşe geçen 32 yaşındaki Emrah Kıstı, yönetimindeki MG 680 plakalı aracın arka kısmına çarpmasıyla yaşandı. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

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