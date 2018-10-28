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Turist bahşiş kutusundaki parayı çaldı

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Merit Cyristal Hotel içerisinde faaliyet gösteren restoranta girerek bar üzerinde bulunan bahşiş kutusu içerisinde muhafaza edilen 985 TL nakit parayı çaldığı tespit edilen turist Ömer Cebeci tutuklanırken, cebinde parası olmadığı için

Turist bahşiş kutusundaki parayı çaldı
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(Kamalı Haber)

Alsancak Merit Cyristal Hotel’in restorantında bulunan tips kutusunu çalan zanlı Ömer Cebeci tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru Mert Gültuna olayla ilgili bulguları aktardı. Gültuna huzurda bulunan zanlı Ömer Cebeci’nin 23 Ekim tarihinde saat 18.30 sıralarında Alsancak'ta faaliyet Merit Cyristal Hotel içerisinde faaliyet gösteren restoranta girerek bar üzerinde bulunan bahşiş kutusu içerisinde muhafaza edilen 985 TL nakit parayı çaldığını söyledi. Polis zanlının kamera görüntülerinden tespit edilerek tutuklandığını mahkemeye aktardı.

Polis memuru Gültuna zanlının gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini ancak ifadesinin teyit tekzip edilmesi gerektiğini belirterek soruşturma maksatlı 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı Cebeci pişman olduğunu söz konusu parayı aç olduğu ve ülkesine gidebilmek için bilet parası için çaldığını aktardı.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Musa Avcıoğlu zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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