Tüp bebek merkezinde dört milyon dolarlık vurgun iddiası

Mağusa Tıp Merkezi’nde faaliyet gösteren UKCFA Tüp Bebek Merkezi'nde dört milyon Dolar civarında vurgun yaptıkları gerekçesiyle şirketin finans müdürü ve muhasebeden sorumlu şirket sekreteri tutuklandı

Gamze PİR BAYKUR

Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi’nde faaliyet gösteren UKCFA Tüp Bebek Ltd. isimli şirkette finans müdürü olarak görev yapan M.Ç.A ile muhasebeden sorumlu şirket sekreteri C.K, 4 milyon Dolar vurgun yaptıkları ve C.K’nin şirkete ait 475 bin TL değerindeki 2 adet taşınmaz malı üzerine geçirdiği iddiasıyla tutuklandı. UKCFA Tüp Bebek Ltd. isimli şirketin direktörü Dr. Halil İbrahim Tekin’in şikayeti üzerine tutuklanan zanlı M.Ç.A ile C.K dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılarak aleyhlerinde 1’er günlük tutukluluk süresi temin edildi.

HESAPLARDA YAPILAN KONTROLLERDE 4 MİLYON DOLAR AÇIK ÇIKTI

PGM’ye bağlı Mali Suçlarla Mücadele Amirliği’nde görev yapan ve meselenin tahkikat memuru olan Mehmet Tunceli, Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi’nde faaliyet gösteren UKCFA Tüp Bebek Ltd. isimli şirketin direktörü olan Dr. Halil İbrahim Tekin’in 8 Ağustos tarihinde şubeye gelerek şikayette bulunduğunu söyledi. Tunceli, Dr. Tekin’in, zanlı M.Ç.A’nın 2014-2017 yılları arasında konu şirkette finans müdürü olarak görev yaptığını ve ayni zamanda gerek şahsi, gerekse şirkete satılanlara erişim yetkisi olduğunu, zanlı C.K’nin ise şirket sekreteri olduğunu ve muhasebeden sorumlu kişi olduğunu beyan ettiğini belirtti. Dr. Tekin’in şirketin 2014-2017 yıllarını kapsayan hesaplarında yapmış olduğu kontrolde yaklaşık 4 Milyon Dolar bir açık tespit ettiğini ancak net rakamın yetkili murakıp tarafından yapılacak denetim ve hazırlanacak raporda belli olacağını beyan ettiğini belirten Tunceli, Dr. Tekin’in yine satın alınan ve şirket adına kayıt edilmesi gereken değerleri 475 bin TL olan 2 adet taşınmaz malın şirket adına değil de zanlı C.K adına kayıt edildiğini tespit ettiğini beyan ettiğini ve zanlılar aleyhinde şikayetçi olduğunu açıkladı. Tunceli, zanlıların ayni gün tespit edilerek tutuklandığını ifade ederek, mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın selameti açısından zanlıların 1 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Mine Gündüz, zanlı M.Ç.A ile C.K’nin tahkikat maksatları bakımından 1 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.