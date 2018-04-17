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Traktöre arkadan çarptı

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Aslanköy kavşağı yakınlarında bir aracın arkadan çarptığı traktör, yoldan çıkıp tarlaya daldı, iki kişi yaralandı

Traktöre arkadan çarptı
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Aslanköy kavşağı yakınlarında dün meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Kaza sabah saat 07.30 sıralarında meydana geldi.

Gazimağusa – Lefkoşa Anayolu üzerinde, 42 yaşındaki Fatma Balkanlı’nın yönetimindeki PD 190 plakalı salon araç, Aslanköy kavşağı yakınlarında, önünde aynı istikamete doğru seyreden 61 yaşındaki Ekrem Güven Cambaz’ın DA 502 plakalı traktöre arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle traktör yolun solundan çıkarak tarla içerisinde dururken, PD 190 plakalı salon araç ise orta refüj içerisinde durdu.

Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavileri hâlen sürüyor.

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