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Trafikte uyuşturucuyla yakalandı

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Lefkoşa’da aracıyla seyrederken cep telefonunda konuşan Hamdi Ayın’ı durduran polis, zanlının tasarrufunda üç buçuk gram uyuşturucu buldu

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Trafikte uyuşturucuyla yakalandı
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Evrim KAMALI

Lefkoşa’da cep telefonunda konuşurken trafik polisi tarafından durdurulan Hamdi Ayın’ın şüpheli hareketleri nedeniyle yapılan üst aramasında, tasarrufunda üç buçuk gram uyuşturucu madde bulundu.

Mahkemede meseleyle ilgili olarak yeminli şahadet veren polis memuru Ozan Özder, 10 Nisan’da saat 14.25’de Lefkoşa’da Trafik Şubesi ekibi tarafından ZLU 230 plakalı aracı seyrederken cep telefonunda konuşan zanlı Hamdi Ayın’ın durdurulduğunu belirtti.Özder, zanlının hareketlerinden şüphelenildiğini ve üst aramasında tasarrufunda üç buçuk gram ağırlığında hinktneviri türü olduğuna inanılan uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını söyledi.Özder, zanlının gönüllü ifade verdiğini belirterek, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için üç gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının bir gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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