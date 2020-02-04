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Trafikte uyuşturucu testleri de yapılabilecek

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Trafikte uyuşturucu testlerinin yapılmasını öngören yasa değişikliği hazırlandı

Trafikte uyuşturucu testleri de yapılabilecek

Trafikteki sürücülerin uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanıp kullanmadıklarının tespit edebilmeye yönelik yasal düzenlemeye gidiliyor. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, hazırladıkları trafikte uyuşturucu testlerinin yapılmasını öngören yasa değişikliği önerisi hakkında Başbakan Ersin Tatar’ı bilgilendirdi.

Atakan, trafikte uyuşturucu testleri yapılması ve tespit edilenlere gerekli cezai müeyyidelerin uygulanmasını öngören yasa değişikliği önerisi çalışmasını da Başbakan Tatar’a verdi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu, Polis Trafik Müdürlüğü, Narkotik Polis Müdürlüğü Sağlık Bakanlığı’na bağlı Devlet Laboratuvarı Müdürlüğü ile Trafik ve Ulaştırma Hizmetleri Komisyonu yetkililerinin hazırladığı öneriyle, uyuşturucu kullanımının önüne geçme, uyuşturucu madde tesiri altında araç kullanmayı önlemek ve yol güvenliğini maksimum düzeyde sağlamak amaçlanıyor.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, bu uygulama ile uyuşturucu tesiri altında yola çıkan sürücülerin yaratabileceği tehlikeler konusunda polisin daha aktif ve caydırıcı olma olanağı sağlanacağını belirtti.

Başbakan Ersin Tatar da, trafikte, alkol ve uyuşturucu kullanan sürücüler istemediklerini kaydetti.

Trafik kazalarının çoğunluğunun hız ve dikkatsizlik sonucu meydana geldiğini belirten Tatar, konunun yerinde ancak geç kalınmış bir düzenleme olduğunu vurguladı.

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