Trafikte tartıştığı kişinin dişlerini kırdı

Mağusa’da trafik konusu yüzünden Memiş Nay ile aralarında tartışma çıkan Ahmet Bayır, Nay’ın yüzüne yumruk vurarak ciddi şekilde darp edip, iki dişinin kırılmasına sebep oldu

Gamze PİR BAYKUR

Mağusa’da trafikte tartıştığı Memiş Nay’ı ciddi şekilde darp ederek 2 dişinin kırılmasına neden olan Ahmet Bayır tutuklandı. “Ciddi darp” ve “Vahim zarar” suçlarıyla ilgili olarak dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Bayır, tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı.

2 DİŞİNİ KIRDI...

Meselenin tahkikat memuru Emin Özbilen, zanlı Ahmet Bayır’ın, 7 Mayıs tarihinde Mağusa’da Esmerim Sokak üzerinde aracı ile seyir halinde bulunduğu bir esnada trafik konusu yüzünden Memiş Nay ile aralarında tartışma çıktığını söyledi. Özbilen, çıkan tartışma neticesinde zanlı Bayır’ın, müşteki Nay’ın yüzüne yumruk vurarak ciddi şekilde darp ettiğini ve 2 adet ön üst dişinin kırılmasına sebebiyet vererek vahim zarara uğrattığını açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın tamamlandığını belirten Özbilen, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

SERBEST KALDI...

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Gökhan Asafoğulları, zanlı Ahmet Bayır’ın kimlik, pasaport ve seyahat belgelerine el konularak KKTC dışına çıkışının men edilmesine, 3 bin TL nakdi teminat ödemesine, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna giderek ispatı vücutta bulunmasına ve zanlı lehine 1 KKTC vatandaşının 50 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imza etmesine emir verdi.