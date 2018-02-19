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Trafikte hız yine başı çekiyor

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Ülke genelinde polis tarafından 12 – 18 Şubat tarihleri arasında yapılan haftalık rutin trafik kontrollerinde 975 kişi suçlu bulundu.

Trafikte hız yine başı çekiyor
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Polis açıklamasına göre, aleyhinde işlem yapılan araç sürücülerinin 363’ü süratli, 6’sı tehlikeli, 22’si dikkatsiz, 56’sı seyrüsefer ruhsatsız, 26’sı sürüş ehliyetsiz,10 ‘u muayenesiz, 33’ü sigortasız, 28’i alkollü, 6’sı “A” yol kullanma izinsiz, 10’u “B” özel işletme izinsiz araç kullanmaktan ceza aldı.

Sürücülerin 152’si seyir halinde cep telefonuyla konuşmak,70’i trafik levha ve işaretlerine uymamak, 2’si trafik ışıklarına uymamak, 2’si koruyucu miğfer başlıksız motosiklet 

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