Trafik yine can aldı

Girne-Güzelyurt anayolunda Kalkanlı girişinde meydana gelen trafik kazasında 51 yaşındaki Metin Atalay yaşamını yitirdi

Girne-Güzelyurt anayolunda dün saat 00.20’de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Kalkanlı girişinde EP 365 ve ZPD 049 plakalı araçların yüz yüze çarpışması sonucu meydana gelen kazada, EP 365 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Güzelyurt’ta sakin 51 yaşındaki Metin Atalay kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Kazada, EP 365 plakalı araç sürücüsü Kemal Tekeş, aynı araçta yolcu olarak bulunan Güzelyurt’ta sakin 26 yaşındaki Samet Çakır, ZPD 049 plakalı araç sürücüsü Salih Karapaşa, ayni araçta yolcu olarak bulunan Güzelyurt’ta sakin 41 yaşındaki Gökmen Kan, Güzelyurt’ta sakin 50 yaşındaki Mehmet Yüksel Gelmen, Güzelyurt’ta sakin 41 yaşındaki Ali Kaba ağır yaralandı.

Yaralılar kaldırıldıkları Lefkoşa Devlet Hastanesi acil serviste müşahede altına alındı.

Kaza, EP 365 plakalı aracın ZPD 049 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu meydana geldi.