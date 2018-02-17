Trafik kontrolünde sahte pasaportla yakalandılar

Girne’de kontrol yapan polisler tarafından araçları durdurulan iki Bulgaristanlı sahte pasaportlarıyla yakalandı. Olayın ardından sahte pasaportları temin eden Ali Karaçam da tutuklandı

Girne’de gerçekleştirilen kontroller sırasında polise sahte Bulgaristan pasaportu ibraz eden zanlılar Ali Doostimshaki, Maryam Azizabadifarahani ve onlara konu sahte pasaportları temin eden zanlı Ali Karaçam tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis zanlılar Ali Doostimshaki, Maryam Azizabadifarahani’nin 15 Şubat tarihinde saat 17.00 raddelerinde Girne çevreyolu üzerinde kontrol yapan polis ekipleri tarafından kullanımlarındaki aracın durdurulup, kendilerinden evrak talep edilmesi üzerine tasarruflarında bulunan sahte Bulgar pasaportlarını üzerinde vize mührü olmadan polis ibraz ettiklerini söyledi. Polis pasaportları inceleyen ve sahte olduklarını anlayan polisin zanlıları suçüstü hali tutuklaması üzerine vermiş oldukları gönüllü ifadede konu pasaportları kendilerine huzurda bulunan 42 yaşındaki zanlı Ali Karaçam’ın verdiğini itiraf etmeleri üzerine tespit edilerek tutuklandığını söyledi.

Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın henüz yeni başladığını alınan ifadelerin teyit ve tekzip edileceğini belirterek ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mesut Mesutoğlu zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.