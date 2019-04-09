Trafik işaretlerine uymayınca motosikletliyi eziyordu

Lefkoşa’da bugün öğle saatlerine doğru trafik levhalarına dikkat etmeyen sürücünün neden olduğu kaza ucuz atlatıldı. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza saat 11:00 raddelerinde, Lefkoşa'da, Haşmet Gürkan Sokak üzerinde kuzey istikametine doğru seyreden Lefkoşa'da sakin 21 yaşındaki Mohammad Youssef Zarz yönetimindeki EA 490 plakalı salon araç sürücüsünün, Tanzimat Sokak yol kavşağına geldiğinde dikkatsiz bir şekilde, mecburi sol levhası olmasına rağmen trafik levha ve işaretlerine riayet etmemesi sonucunda yaşandı.

Zarz yönetimindeki EA 490 plakalı salon araç ile trafik levha ve işaretlerine dikkat etmeyerek yoluna düz devam etmesi sonucu o esnada Tanzimat Sokak’tan gelip batı istikametine doğru seyreden Lefkoşa'da sakin 65 yaşındaki Ahmet Şenkayalar yönetimindeki ME 118 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpıştılar.

Kaza sonucu hafif yaralanan ME 118 plakalı motosiklet sürücüsü kaldırılmış olduğu LDH ilk yardım servisinde müşahede altına alındı.