banner255
Turan, tur kapısını araladı
Turan, tur kapısını araladı
109 0
Dikkatsiz motosikletli park halindeki araca çarptı
Dikkatsiz motosikletli park halindeki araca çarptı
81 0
 
Süper Çamlık
Süper Çamlık
22 0
Alfaların sinir olduğu erkek modelleri
Alfaların sinir olduğu erkek modelleri
53 0
Cevdet zafere sürdü
Cevdet zafere sürdü
42 0
Motodragçılar nefesleri kestiler
Motodragçılar nefesleri kestiler
66 0
Hiç ders almıyoruz
Hiç ders almıyoruz
26 0
banner82

Trafik işaretlerine uymayınca motosikletliyi eziyordu

banner27

banner262
Trafik işaretlerine uymayınca motosikletliyi eziyordu
banner267

Lefkoşa’da bugün öğle saatlerine doğru trafik levhalarına dikkat etmeyen sürücünün neden olduğu kaza ucuz atlatıldı. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza saat 11:00 raddelerinde, Lefkoşa'da, Haşmet Gürkan Sokak üzerinde kuzey istikametine doğru seyreden Lefkoşa'da sakin 21 yaşındaki Mohammad Youssef Zarz yönetimindeki EA 490 plakalı salon araç sürücüsünün, Tanzimat Sokak yol kavşağına geldiğinde dikkatsiz bir şekilde, mecburi sol levhası olmasına rağmen trafik levha ve işaretlerine riayet etmemesi sonucunda yaşandı.

Zarz yönetimindeki EA 490 plakalı salon araç ile trafik levha ve işaretlerine dikkat etmeyerek yoluna düz devam etmesi sonucu o esnada Tanzimat Sokak’tan gelip batı istikametine doğru seyreden Lefkoşa'da sakin 65 yaşındaki Ahmet Şenkayalar yönetimindeki ME 118 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpıştılar.

Kaza sonucu hafif yaralanan ME 118 plakalı motosiklet sürücüsü kaldırılmış olduğu LDH ilk yardım servisinde müşahede altına alındı.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.