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Trafik canavarına 7 ay hapis!

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185 promil alkollü şekilde, sürüş ehliyeti olmadan, sigortasız ve muayenesiz aracı mal sahibinden izinsiz şekilde tehlikeli şekilde sürerken yakalanan Cevdet Karaoğlu, 7 ay hapse mahkum edildi

Trafik canavarına 7 ay hapis!

Evrim KAMALI

Lefkoşa- Mağusa anayolunda 3 Kasım’da saat 21.30 raddelerinde AK 264 plakalı aracı mal sahibinden izinsiz alarak, 185 promil alkollü, sürüş ehliyeti olmadan, sigortasız, muayenesiz, Lefkoşa istikametine doğru tehlikeli sürerken yakalanan Cevdet Karaoğlu, 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.

3 Kasım’da tutuklanan sanık, 4 Kasım’da yargılanmak üzere cezaevine gönderilmişti.  Cevdet Karaoğlu, “Pişmanım. Hiç yok yere insanların canını tehlikeye attım. Bir daha yapmayacağıma söz veririm. Yüce mahkemenizden özür dilerim” dedi.

Kararı okuyan Yargıç Temay Sağer, turistlerden beklenen davranışın kamu düzenine uymaları olduğunu belirtti. Yargıç Sağer, sanığın mal sahibinden izinsiz, alkollü, muayenesiz, ehliyetsiz, seyrü-sefersiz, insan hayatını tehlikeye koyacak şekilde araç kullanmasını aleyhine değerlendirdiğinin altını çizdi. Sanığın trafik canavarı gibi hareket edip, birden çok trafik suçu işlediğini belirten Sağer, sanığa 7 ay hapis cezası verdiğini açıkladı.

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