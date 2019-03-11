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Trafik bir genç fidanı daha aldı

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Ercan - İskele Anayolu üzerinde dün akşamüzeri meydana gelen trafik kazasında yaralanan PR 959 plakalı araç sürücüsü 27 yaşındaki İlter Taşpınar hayatını kaybetti

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Trafik bir genç fidanı daha aldı
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Murat ASLAN

Bir genç fidan daha trafiğe kurban gitti. Dün akşam üzeri Ercan - İskele Anayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan PR 959 plakalı araç sürücüsü 27 yaşındaki İlter Taşpınar yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. 
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre dün 16:30 sıralarında, Ercan – İskele Anayolu 4-5 km’leri arasında, 50 yaşındaki Fatma Yakupoğluları, yönetimindeki GS 918 plakalı araç ile İskele istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçmesiyle o esnada karşı istikametten gelmekte olan 27 yaşındaki İlter Taşpınar yönetimindeki PR 959 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştılar.

Çarpmaya müteakip PR 959 plakalı araç yolun solundan çıkarak sol yan kısmı üzerine devrildi.

Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü ile PR 959 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 35 yaşındaki Umut Çavuşgil  kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, 27 yaşındaki İlter Taşpınar yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.  

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