Trafiğe kapalı alanda yayayı ezdi

Zeytinlik’te trafiğe kapalı bölge olan festival alanına aracıyla giren 78 yaşındaki Tevfik Yücesoy, 67 yaşındaki yaya Latif Alan'a çarptı. Çarpma sonucu ağır yaralanan Alan, yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor. Olayda ihmal olduğuna dikkat çeken Alan ailesi ise konuyu yargıya taşıyor

Ne giden canlar, ne sönen ocaklar ne de yaşanan acılar… Trafikten hiç ders alınmıyor, kazalar dur durak bilmiyor.

Havadis Gazetesi Haber Müdürü Duygu Alan'ın babası 67 yaşındaki Latif Alan, aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Zeytinlik Köyünde, trafiğe kapalı bölge olan festival alanı içerisinde önceki akşam 78 yaşındaki Tevfik Yücesoy, GJ 500 plakalı arabası ile 67 yaşındaki yaya Latif Alan'a çarptı. Ağır yaralanan Alan’ın hayati tehlikesi bulunuyor.

Karaoğlanoğlu'nda ikamet eden 78 yaşındaki Erol Tevfik Yücesoy, önceki akşam GJ 500 plakalı arabası ile trafik akışına kapalı olan Zeytinlik Festival alanına girdi.

Yücesoy, dikkatsizliği sonucu o sırada oyuncak standı önünde duran yaya 67 yaşındaki Latif Alan'a çarptı. Çarpmanın etkisi ile beton zemine kafası vuran Latif Alan ağır yaralandı. Alan, ambulans ile Girne Akçiçek Hastanesi'ne götürüldü. Oradaki ilk müdahalenin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

KAFATASI KIRILDI, BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde Alan'a kafatası kırığı ve beyin kanaması teşhisi konuldu.

Alan, Devlet Hastanesi'ndeki tedavisine müteakip 4 saat sonra Yakın Doğu Hastanesi'ne sevk edildi. Latif Alan'ın hayati tehlikesinin devam ettiği kaydedildi.

İHMAL VAR

Olayın festival alanı içerisinde ve trafik akışına kapatılan bir bölgede yaşanması olaya tanık olan vatandaşların ve Alan ailesinin büyük tepkisine neden oldu. Görgü tanıkları, Yücesoy'a trafiği açan Girne Belediyesi zabıtasına olay sırasında tepki gösterdi.

OLAY YARGIYA TAŞINIYOR

Latif Alan'ın ailesi, olayı yargıya taşıma kararı aldı. Alan ailesi, yaşanan olaydan trafiğe kapalı alana arabası ile girmek, yayaya çarpmak, dikkatsiz sürüş suçlamaları ile Erol Tevfik Yücesoy'a ve Yücesoy'a kapıları açıp geçiş yapmasına olanak sağlayan Girne Belediyesi zabıtalarına ise ihmal, kazaya sebebiyet verme ve tedbirsizlik suçlaması ile dava açıyor.

YÜCESOY EVİNDE ALAN YOĞUN BAKIMDA

Yayaya çarpıp ağır yaralanmasına sebep olan 78 yaşındaki Erol Tevfik Yücesoy ifadesi alındıktan sonra evine gönderildi.

Alan ise yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor,