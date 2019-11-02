Trafiğe iki kurban daha

Güzelyurt- Lefkoşa Anayolu üzerinde bugün günün ilk saatlerinde meydana gelen kazada iki kişi hayatını kaybetti.

Polisten verilen bilgiye göre, kaza bugün, saat 00.30 sıralarında, Güzelyurt- Lefkoşa Anayolu üzerinde, 33 yaşındaki Mustafa Ürcan, yönetimindeki MH 313 plakalı araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada Ev Su yakınlarına geldiği zaman önünde aynı istikamete doğru seyreden 43 yaşındaki Seda Suat Yılmaz , yönetimindeki PJ 358 plakalı aracın arka kısmına çarpmasıyla yaşandı. Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce yolun solundan çıkan PJ 358 plakalı araç yolun solunda toprak alan içerisinde park halinde bulunan tır araca çarptı.

Kaza sonucu PJ 358 plakalı araç sürücüsü Seda Suat Yılmaz ile aynı araçta yolcu olarak bulunan 48 yaşındaki Devrim Yılmaz olay yerinde yaşamı yitirdiler. Kazada yaralanan MH 313 plakalı araç sürücüsü Mustafa Ürcan ise kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından cerrahi servisinde müşahede altına alındı.