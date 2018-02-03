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Trafiğe genç bir kurban daha

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Trafiğe dün gece genç bir kurban daha verdik. Lefkoşa Mağusa anayolunda aracıyla seyrederken Aslanköy yakınlarında önünde gitmekte olan TIR araca arkadan çarpan 27 yaşındaki Tolga Özkıraç yaşamını yitirdi

Trafiğe genç bir kurban daha
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Lefkoşa Mağusa anayolunda Aslanköy yakınlarında dün gece meydana gelen trafik kazasında 27 yaşındaki Tolga Özkıraç hayatını kaybetti.

Kaza saat 20:00 sıralarında meydana geldi. 

PA 953 plakalı araç sürücüsü 27 yaşındaki Tolga Özkıraç, Lefkoşa Mağusa istikametinde dikkatsizce seyrettiği sırada, o esnada Aslanköy–Mağusa istikametine doğru önünde seyreden 37 yaşındaki Cumali Polat ND 632 plakalı TIR aracın arkasına çarptı.

Çarpma sonucu iki araç sıkışmış bir şekilde yaklaşık 100 metre sürüklendi. 

PA 953 plakalı araç içinde sıkışan araç sürücüsü 27 yaşındaki Tolga Özkıraç ağır yaralı olarak Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı sırada yolda yaşamını yitirdi.

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