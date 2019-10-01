Trafiğe genç bir can daha

Alayköy Türkeli anayolunda meydana gelen trafik kazasında 35 yaşındaki üç çocuk annesi Sedef Sevgi Derin hayatını kaybetti

Trafik kazası, genç bir canı daha aramızdan aldı.

Alayköy yolunda meydana gelen trafik kazasında 35 yaşındaki Sedef Sevgi Derin hayatını kaybetti.

Feci kaza saat 16.30 sıralarında eski Alayköy Türkeli anayolu üzerinde meydana geldi.

35 yaşındaki Sedef Sevgi Derin, yönetimindeki NG 763 plakalı araç ile Türkeli istikametine doğru aşırı sürat ve dikkatsiz bir şekilde seyrettiği sırada direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak aracının ön kısmı ile ağaca çarpıp savrularak durdu.

Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan araç sürücüsü, kaldırıldığı LDH''de yapılan müdahale müteakip almış olduğu yaralara dayanamayarak yaşamını yitirdi.

Evli ve üç çocuk annesi Derin’in ölümü, ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.