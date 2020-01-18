banner255
banner69
Güzelyurt, Grup Fosil’le eğlendi
Güzelyurt, Grup Fosil’le eğlendi
9 0
Duygulu anlar yaşandı
Duygulu anlar yaşandı
23 0
 
Küçük Berke yardım bekliyor
Küçük Berke yardım bekliyor
33 0
Nalbantoğlu’nda ikinci kalp nakli
Nalbantoğlu’nda ikinci kalp nakli
19 0
Güreşte ödüller sahiplerini buldu
Güreşte ödüller sahiplerini buldu
16 0
Böyle park mı olur?
Böyle park mı olur?
223 0
YDÜ rakipsiz
YDÜ rakipsiz
52 0
banner374

Trafiğe bir kurban daha

banner27

Trafiğe bir kurban daha

Girne - Alsancak çevre yolunda 16 Ocak’ta meydana gelen trafik kazasında yaralanan 72 yaşındaki Hasan Şafak Yetken, bu sabah, tedavi görmekte olduğu hastanede öldü.
Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kardiyoloji Servisi’nde bulunan Yetken, bu sabah saat 08.30 sıralarında yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
KAZA NASIL MEYDANA GELMİŞTİ
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre kaza, 16 Ocak tarihinde, saat 06.30 sıralarında, Girne - Alsancak çevre yolunun 5-6 km'leri arasında, Lapta'da sakin Hasan Şafak Yetken (E-72), yönetimindeki CN 448 plakalı salon araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada Girne Amerikan çemberine giriş yaptığı sırada direksiyon hâkimiyetini kaybedip aracın yolun kuzey kısmından dışarıya çıkıp kaldırıma çarparak takla atması sonucu meydana gelmişti.
Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Hasan Şafak Yetken kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan ilk yardım tedavisinin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek Kardiyoloji Servisi’nde control altına alınmışt

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.