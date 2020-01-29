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Trafiğe bir genç fidan daha kurban

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Trafiğe bir genç fidan daha kurban

Trafik gece yarısı bir genci daha aramızdan aldı.
Polisten verilen bilgiye göre  dün saat 23:55 raddelerinde Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu üzerinde Gazimağusa istikametine doğru seyreden Gazimağusa’da sakin 22 yaşındaki Günay ÖZTÜRKLER yönetimindeki RK 470 plakalı  salon aracı ile Korkuteli radarı hemen geçtikten sonra dikkatsizliği sonucu direksiyon hâkimiyetini kaybedip gidiş istikametine göre yolun solundan çıkarak demir bariyerinin başlangıç kısmına aracın sağ ön köşesi ile çarpmasına müteakip toprak alan içine savrulup iki takla attıktan sonra dere yatağı içerisinde tavanı üzerinde durmuştur. Kaza sonrası araç sürücüsü Günay ÖZTÜRKLER kaza mahallinde yaşamını yitirdi.  Aynı araçta yolcu olarak bulunan Mustafa KURUCU(E-22), Müslüm TAŞ(E-25), Yusuf Taylan ÖZAYDIN(E-22) kaza sonrası yaralanarak Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırılarak müşahede altına alınmışlardır.  Soruşturma devam etmekte.

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