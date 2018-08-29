banner107
Kulüpler Birliği yönetimi hareketlendi
Kulüpler Birliği yönetimi hareketlendi
132 0
Evleri müze olan 10 ölümsüz edebiyatçı
Evleri müze olan 10 ölümsüz edebiyatçı
15 0
Dövizde yükselişe devam
Dövizde yükselişe devam
43 0
Mısır Piramitleri Nasıl İnşa Edildi?
Mısır Piramitleri Nasıl İnşa Edildi?
75 0
Kırmızı ışık ihlali kazaya sebep oldu
Kırmızı ışık ihlali kazaya sebep oldu
203 0
Şevval Sam’la bayram coşkusu
Şevval Sam’la bayram coşkusu
92 0
Güney Kıbrıs’ta cinayetten aranıyorlar
Güney Kıbrıs’ta cinayetten aranıyorlar
255 0
Plaj futbolunun, namağlup şampiyonu Ersin Turgut
Plaj futbolunun, namağlup şampiyonu Ersin Turgut
153 0
banner82
banner147

Trafiğe bir genç fidan daha kurban

banner27

Trafiğe bir genç fidan daha kurban
banner137

Gazimağusa - Lefkoşa anayolunda bugünün ilk saatlerinde meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti.

Polisten verilen bilgiye göre kaza,saat 01:00 raddelerinde Gazi Mağusa – Lefkoşa anayolu 12-13. Km’leri arasında Korkuteli’nde sakin 29 yaşındaki Fatih ACU yönetimindeki NM 404 plakalı salon araç ile Gazimağusa’dan Lefkoşa istikametine doğru seyrederken yolun soluna doğru virajlanan kısmına geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkarak boş tarla içersinde üç takla attıktan sonra önü kuzeye bakar bir şekilde durmasıyla yaşandı.

Kaza sonucu ağır yaralanan araç sürücüsü Acu, kaldırılmış olduğu Gazimağusa devlet hastanesi acil serviste yapılan tüm müdahalelere rağmen saat 02:10’da yaşamını yitirdi 

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.