Trafiğe bir genç fidan daha kurban

Gazimağusa - Lefkoşa anayolunda bugünün ilk saatlerinde meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti.

Polisten verilen bilgiye göre kaza,saat 01:00 raddelerinde Gazi Mağusa – Lefkoşa anayolu 12-13. Km’leri arasında Korkuteli’nde sakin 29 yaşındaki Fatih ACU yönetimindeki NM 404 plakalı salon araç ile Gazimağusa’dan Lefkoşa istikametine doğru seyrederken yolun soluna doğru virajlanan kısmına geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkarak boş tarla içersinde üç takla attıktan sonra önü kuzeye bakar bir şekilde durmasıyla yaşandı.

Kaza sonucu ağır yaralanan araç sürücüsü Acu, kaldırılmış olduğu Gazimağusa devlet hastanesi acil serviste yapılan tüm müdahalelere rağmen saat 02:10’da yaşamını yitirdi