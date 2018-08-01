Trafiğe açılmayan yolda kaza

Halen daha trafiğe açılmayan Güzelyurt – Lefke çift şerit anayolunda bugün sabah saatlerinde dikkatsizlik ve kurallara uymama nedeniyle meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, kaza bugün sabah saat 07:50 sıralarında, Güzelyurt'ta İrfan Nadir Bulvarı üzerinde 31 yaşındaki Mehmet Eraslan, yönetimindeki CN 388 plakalı araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada Bostancı kavşağına geldiği zaman durmadan yeni Güzelyurt - Lefke anayoluna çıkması sonucu o esnada anayol üzerinde batı istikametine doğru seyreden 65 yaşındaki Yılmaz Mangu yönetimindeki NY 897 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmaları sonucunda yaşandı.

Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü ve NY 897 araçta yolcu olarak bulunan 58 yaşındaki Güneş Mangu ve 32 yaşındaki Sevcan Mangu kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavileri hâlen sürüyor.



