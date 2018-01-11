Torbacıyı dövüp ihbar ettiler

Uğur Çolak ve İlyas Ateş adlı iki kişi, uyuşturucu sattığını bildikleri Cem Derviş Doğu’yu evinde ciddi şekilde darp etti ve dayak sahnesini telefon videosuna kaydederek internette yayınladı

Evrim KAMALI

Lefkoşa'da Aralık 2017 ayı içerisinde uyuşturucu satıcısı Cem Derviş Doğu’yu ciddi şekilde darp edip videoya çekerek "Özel hayatın gizliliği yasasına aykırı hareket ve Ciddi darp" suçlarından methaldar olarak tutuklanan zanlılar Uğur Çolak ve İlyas Ateş tutuklanarak teminat maksatlı dün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru İbrahim Toz olayla ilgili bulguları aktardı. Toz huzurda bulunan zanlılar Uğur Çolak ve İlyas Ateş ile birlikte 13 Aralık tarihinde saat 00.20 raddelerinde tasarrufunda uyuşturucu olduğunu öğrendikleri ve uyuşturucu sattığını bildikleri Cem Derviş Doğu’yu evinde yakalayarak ciddi şekilde darp ettikleri ve telefonla dayak sahnesini kaydettiklerini söyledi. Polis zanlıların daha sonra Doğu’yu tasarrufundaki uyuşturucu madde ile polise ihbar edip yakalanmasını sağladıklarını ancak söz konusu video görüntülerini sosyal paylaşım sitesine koyarak işlemiş oldukları ciddi darp ve özel hayatın gizliğine aykırı hareket suçunu işlediklerinin tespit edildiğini mahkemeye aktardı. Polis zanlılar aleyhine başlatılan soruşturmanın tamamlandığını zanlıların ilerde yargılanmasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlamasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlıların ilerde görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile işlemiş oldukları suçun ciddiyetine de bakarak 1 ayı geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.

Mahkemenin zanlıları cezaevine göndermesi kararı üzerine zanlı Çolak’ın babası isyan etti. Baba oğlunun polise yardımcı olduğunu, gençleri zehirleyen uyuşturucu satıcısını adalete teslim ettiğini, onun dışında başka kişileri de yakalattığını ancak şimdi cezaevine gönderilerek hayatının tehlikeye atıldığını ileri sürdü. Zanlı Uğur Çolak ise “Cezaevine gidiyorum ama onurumla gidiyorum kötü bir şey yapmadım, ne yaptımsa kötülüğe karşı yaptım” diye haykırdı.