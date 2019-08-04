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Torbacı kıskıvrak yakalandı

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Gönyeli'de sakin zanlı Momen Aboraas’ın ikametgahında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada yaklaşık 25 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve uyuşturucu tartımında kullanılan çeşitli aletler bulundu

Torbacı kıskıvrak yakalandı
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(Kamalı Haber) 

Gönyeli'de tasarrufunda uyuşturucu madde bulunarak tutuklanan zanlı Momen Aboraas dün Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili polis Ozan Özder, 02.08.2019 tarihinde saat 10.10 sıralarında Gönyeli’de sakin 26yaşındaki zanlı Momen Aboraas’ın  ikametgâhında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada yaklaşık 25 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 1 adet içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan öğütücü ile 1 adet üzerinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi bulunarak emare olarak alındığını mahkemeye aktardı. Özder, zanlının konu maddeyi Türkiye’den KKTC’ye içmek amaçlı 30 gram olarak ithal ettiğini itiraf ettiğini söyledi. Özder, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Murat Soytaç, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Etiketler; #Uyuşturucu #Torbacı
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